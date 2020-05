Franse topexpert in seriemoordenaars loog indrukwekkende carrière van 40 jaar bij mekaar en verzon onder meer de gruwelijke moord op zijn vriendin Joeri Vlemings

14 mei 2020

13u07

Bron: Paris Match, Le Parisien, Le Figaro, CNN 24 Stéphane Bourgoin is pijnlijk van zijn voetstuk gevallen. De 67-jarige Fransman stond decennialang wereldwijd bekend als een topexpert in seriemoordenaars. Hij verkocht miljoenen exemplaren van zijn boeken. Maar Bourgoin heeft nu toegegeven dat die professionele faam op leugens gebaseerd is. Hij verzon onder meer de moord op zijn vriendin en dat hij seriemoordenaar Charles Manson persoonlijk had gesproken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was het Franse ‘4e Oeil Corporation’, een collectief van acht anonieme online onderzoekers, dat Bourgoin uiteindelijk op de knieën kreeg met een bewijslast die het sinds januari heeft opgebouwd in filmpjes op hun Youtube-kanaal. Hun onderzoek begon in augustus vorig jaar.

Bourgoin gaf eerst in Paris Match en daarna in Le Parisien zijn leugens toe. Hij omschreef zichzelf als een “mythomaan”, een ziekelijke leugenaar. Bourgoin bekende onder meer dat zijn vriendin, die in 1976 gruwelijk om het leven zou zijn gebracht door een seriemoordenaar, nooit had bestaan. Hij had ook nooit een opleiding in het Amerikaanse Virginia bij de FBI gevolgd en had nooit met de beruchte crimineel Charles Manson - de man achter de moord op actrice Sharon Tate - gesproken. Hij had ook nooit 77 seriemoordenaars geïnterviewd, zoals hij bij herhaling beweerde. Een andere leugen was dat hij ooit als profvoetballer aan de slag was.

Zijn verklaring voor zijn “overdrijvingen” was dat hij “zich nooit echt ‘geliefd’ voelde, tussen aanhalingstekens”. Bourgoin was naar eigen zeggen opgezadeld met “het eeuwige complex om niet voldoende uit zijn beroep te halen”. Hij bood ook zijn verontschuldigingen aan: “Ik ben beschaamd voor wat ik heb gedaan, het is compleet stupide”. Hij voegde eraan toe dat hij in therapie zou gaan. Het collectief ‘4e Oeil Corporation’ gelooft niet in de oprechtheid van Bourgoins excuses.

Stéphane Bourgoin is een autodidact. Hij heeft geen diploma’s maar verdiepte zichzelf helemaal in de wereld van seriemoordenaars. Hij schreef er meer dan dertig boeken over, waarvan hij er in Frankrijk miljoenen verkocht. Hij werkte ook mee aan verscheidene documentaires. Alle Franse zenders voerden hem de voorbije decennia geregeld op als expert in seriemoordenaars. Ook in onze media verscheen hij als Europa’s topdeskundige in ‘profiling’, onder meer in de zaak van seriemoordenaar Ronald Janssen.

Zijn kennis haalde hij uit ontmoetingen met maar liefst 77 seriemoordenaars sinds 1979, zo beweerde hij. Hij wist zogezegd alles over deze misdadigers. Hij claimde ook valselijk een belangrijke rol in het oplossen van een aantal moordzaken. Hij gaf lezingen en les aan agenten in opleiding van de Franse gerechtspolitie.

Inmiddels bekende hij dat hij in werkelijkheid met een dertigtal seriemoordenaars had gesproken en niet meer dan vijftien van hen had gefilmd. Zo had hij Charles Manson wel ooit gekruist maar had hij toen niets tegen de seriemoordenaar gezegd, in tegenstelling tot zijn vroegere verhalen daarover.

Het online collectief ‘4e Oeil Corporation’ begon Bourgoin in januari te ontmaskeren. In negen video’s legden de acht onderzoeksjournalisten de leugens en het plagiaat van Bourgoin bloot. “We willen dat hij stopt met geld verdienen door onzin te vertellen over de dood van echte mensen”, aldus een van de leden die net als zijn/haar collega’s anoniem wenst te blijven. De serieleugenaar reageerde aanvankelijk niet op de zware beschuldigingen, maar ze kwamen wel hard binnen bij hem. “Ik ben aanbeland bij het opmaken van de balans”, zei hij vorige week aan Paris Match. “Mijn leugens wegen al twee-drie jaar enorm op mij.”

Dinsdag sprak hij voor het laatst met de geschreven pers. Hij antwoordde bevestigend op de vraag van Le Parisien of hij een mythomaan was. “Ja, want ik heb dingen verzonnen. Ik ben beschaamd dat ik heb gelogen en dingen heb verzwegen”, zei hij.

Zijn verhaal van de verkrachting en bijna onthoofding van zijn vriendin ‘Eileen’ door een seriemoordenaar in 1976 in Los Angeles bleek deels gebaseerd op het wrede lot van de Amerikaanse Susan Bickrest. Die had Bourgoin in de jaren 70 in een bar in Florida ontmoet. In 1975 werd de 24-jarige Bickrest omgebracht door Gerald Stano, een seriemoordenaar die nadien de moord op 41 vrouwen bekende en in 1998 werd geëxecuteerd. “Ik vertelde bullshit. Ik wou niet dat de mensen de echte identiteit kenden van een vrouw die niet mijn partner was, maar iemand die ik vijf of zes keer had ontmoet in Daytona Beach en op wie ik gesteld was”, aldus Bourgoin in Le Parisien.

In Le Figaro noemde Bourgoin zijn leugens “belachelijk”. “Want als we objectief de balans opmaken van mijn werk, dan denk ik dat dat op zich volstond.”

Lees ook: Deze beruchte fantasten gingen de ontmaskerde Stéphane Bourgoin voor