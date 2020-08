Franse toeristische sector vindt Belgische richtlijnen over reizen "onrechtvaardig" MDG

27 augustus 2020

16u30

Bron: Belga 3 De toeristische sector in de Franse regio Provence-Alpes-Côte d'Azur, één van de drukste bezochte streken in Frankrijk, vindt de richtlijnen van België en Duitsland "onrechtvaardig". "Al die richtlijnen zijn angstaanjagend voor onze sector", zegt François de Canson, voorzitter van het Regionaal Comité voor Toerisme.

De FOD Buitenlandse Zaken in Brussel kleurde woensdag fors meer reisbestemmingen rood in. Onder meer reizen naar de Franse hoofdstad Parijs zijn niet langer toegelaten. Wie daaruit terugkeert, moet net zoals bij alle andere rode zones verplicht twee weken in quarantaine en een coronatest laten afnemen.

Naast Parijs kleurden nog vijf andere bijkomende departementen in Frankrijk rood. Het gaat om Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes. Reizen naar de departementen Bouches-du-Rhône en Frans Guyana waren al verboden en blijven dat ook.

Strikte richtlijnen

Engeland kondigde eerder al strikte richtlijnen aan voor de toeristen die naar Frankrijk willen reizen. Volgens François de Canson keerden intussen tal van Engelse toeristen terug naar hun thuisland.

"Het plotseling en eenzijdig stopzetten van de uitwisseling tussen onze culturen en onze bestemmingen, het is gewelddadig, het is oneerlijk", benadrukte Canson donderdagmiddag. Hij riep alle Duitse en Belgische toeristen op om toch af te reizen naar zijn steek en hij verzekerde dat de gezondheidsregels in de regio worden gerespecteerd.

Mondmaskerplicht

Het dragen van een mondmasker is verplicht in steden als Nice of Marseille, maar ook in kleinere toeristische bestemmingen zoals het centrum van Arles en andere plaatsen in de Provence.

Lees ook:

ONZE OPINIE. ‘Neen, de liefde heeft nog niet gewonnen. Het is overdreven dat een relatie van een jaar niet “duurzaam” genoeg is om elkaar gewoon te mogen zien’ (+)

Spanje kleurt almaar roder: hoe erg is het? Hoe komt dit? En kan ik nog wel afreizen? (+)