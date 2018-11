Franse toeriste maakt dodelijke val in beroemde historische stad Petra

23 november 2018

Bron: ANP

Een Franse toeriste is in Jordanië om het leven gekomen door een val in de historische stad Petra. De 28-jarige vrouw maakte een val van 50 meter, aldus een verklaring van de Jordaanse burgerbescherming.