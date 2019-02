Franse toerist riskeert celstraf voor drone rond parlement Myanmar kg

11 februari 2019

08u19

Bron: ANP 0 Een Franse toerist is opgepakt omdat hij een drone liet vliegen bij het Myanmarese parlement in Naypyidaw. De 27-jarige man riskeert een gevangenisstraf van drie jaar, zegt een lokale politiefunctionaris.

De arrestatie van de Fransman, die Arthur Desclaux zou heten, is bevestigd door de Franse ambassade in het land. De man is op 7 februari aangehouden en zit nog steeds vast, meldt de diplomatieke post. Die probeert de vrijlating van de toerist te regelen. Het is onduidelijk waarom hij zijn onbemande vliegtuigje bij het parlementsgebouw liet rondvliegen.

Journalisten

De Myanmarese autoriteiten arresteerden twee jaar geleden ook al drie journalisten en hun chauffeur vanwege een vergelijkbaar vergrijp. De groep werkte voor de Turkse omroep TRT en wilde met een drone opnames maken bij het parlementsgebouw.



De verslaggevers bekenden schuld omdat ze rekenden op een boete, maar kregen uiteindelijk een gevangenisstraf van twee maanden opgelegd.

