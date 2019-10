Franse toerist doodgestoken in Tunesië ttr

14 oktober 2019

14u52

Een Franse toerist is vandaag doodgestoken in het noorden van Tunesië. Ook een Tunesische soldaat is gewond geraakt bij die steekpartij. Dat meldt het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken. De toerist en de soldaat verlieten een openbare hammam in de provincie Bizerte toen ze werden aangevallen door een man met een mes.

Volgens de lokale radiozender Local Mosaique FM werd de Fransman in de nek en de borst gestoken. De soldaat werd opgenomen in een ziekenhuis. Volgens Khaled Hayouni, woordvoerder van het ministerie, loopt er een onderzoek naar de feiten. De dader is spoorloos.

De dader staat bekend bij de politie, aldus nog het ministerie. Hij werd enkele dagen geleden vrijgelaten uit de gevangenis.

De stad waar de feiten zich afspeelden, ligt 60 km van de hoofdstad Tunis.