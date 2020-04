Franse tieners aangeraden om masker te dragen bij terugkeer naar school IB

26 april 2020

01u46

Bron: Belga 0 Middelbareschoolleerlingen in Frankrijk zouden best een mondmasker dragen wanneer de scholen op 11 mei terug opengaan. Dat is een van de aanbevelingen die de Franse Wetenschappelijke Raad doet in een rapport, dat zaterdag verschenen is.

De raad adviseert ook om de banken van de leerlingen ten minste één meter van elkaar te plaatsen, en klaslokalen verschillende keren per dag te poetsen. Voorts moeten de lesuren gespreid worden, zodat leerlingen van verschillende leeftijdscategorieën niet met elkaar in contact komen. Lunchen moet zo veel mogelijk in de klas gebeuren.

De scholen in Frankrijk zijn sinds 14 maart gesloten, enkele dagen voor de start van de lockdown. De experts raden aan om families te laten kiezen of ze hun kinderen op 11 mei meteen terug naar school sturen. Dat ligt in de lijn van de vrijwillige terugkeer naar school, die president Emmanuel Macron donderdag aankondigde.

Minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer zei zaterdag op Twitter dat de aanbevelingen van de experten gebruikt zullen worden om tegen 11 mei een gezondheidsprotocol op te stellen.

Avec cette note du Conseil scientifique, nous avons la base pour l’élaboration du protocole sanitaire annoncé pour donner un cadre sûr au déconfinement scolaire.



Ce protocole national sera la référence de tous les acteurs pour la préparation de rentrée: https://t.co/dC4hPgwOHC Jean-Michel Blanquer(@ jmblanquer) link