Franse tiener aangehouden voor moord op “pedofiele priester”: kruisbeeld in keel gestoken NLA

27 december 2019

16u53

Bron: Le Parisien, Daily Mail 3 De 19-jarige Alexandre V. is gisteren aangehouden voor de moord op Roger Matassoli, een Franse priester die hem misbruikt zou hebben. Hij zou de priester vermoord hebben door een kruisbeeld door zijn keel te steken, waardoor hij stikte. Matassoli zou minstens vier jongens misbruikt hebben tussen 1960 en 2000. Dat schrijven de Franse media.

De priester werd dood teruggevonden in zijn woning in de gemeente Agnetz, in het noorden van Frankrijk, met een kruisbeeld door zijn keel. Matassoli werd beschuldigd van pedofilie en Alexandre V., die in het huis van de priester werkte, zou een van zijn slachtoffers zijn.

Het incident vond plaats op 4 november, maar pas gisteren is Alexandre V. aangehouden. De tiener werd na de feiten opgenomen omdat hij psychisch niet stabiel was. Hij wordt beschuldigd van foltering en moord. De tiener beroept zich op zijn zwijgrecht. “Hij zegt dat hij zich niets meer van de feiten herinnert”, aldus het parket van Senlis.