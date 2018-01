Franse supermarktketen verkocht nog besmette babymelk na terugroepactie ADN

15u06

Bron: Belga 0 AP Archiefbeeld: een Franse apothekeres haalt babymelk uit de rekken. De Franse supermarktketen E. Leclerc heeft nog babymelk van het merk Lactalis verkocht nadat die was teruggeroepen wegens een mogelijke besmetting met salmonella. De terugroepactie dateert van december vorig jaar, maar nadien verkocht Leclerc nog 984 loten, geeft de keten vandaag toe.

De fout kwam aan het licht na een interne audit. De Franse supermarktketen preciseert niet waar de mogelijk besmette loten werden verkocht.

Ook in België terugroepactie

Lactalis lanceerde in december een terugroepactie voor al zijn melk- en babyproducten die in zijn fabriek in Craon, in het westen van Frankrijk, werden gemaakt sinds februari vorig jaar. In de producten zou salmonella zijn aangetroffen. Ook in België liet het Voedselagentschap babyvoeding terugroepen.

Al meer dan dertig baby's ziek

In Frankrijk werden al meer dan dertig zuigelingen ziek na het drinken van Lactalis-babymelk, zo maakten de gezondheidsdiensten vorige maand bekend. Volgens het weekblad Le Canard Enchainé wist de directie van Lactalis al sinds augustus dat de salmonellabacterie aanwezig was in de fabriek in Craon, maar vertelde ze niets aan de autoriteiten.

AFP De fabriek in Craon.