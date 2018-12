Franse studenten op straat tegen onderwijshervormingen: ruim honderd scholen geblokkeerd kg

03 december 2018

14u42

Bron: Belga 0 Meer dan honderd Franse lycea zijn vandaag, geheel of gedeeltelijk, geblokkeerd uit protest tegen de hervorming in de onderwijssector. Dat meldt het Franse ministerie van Onderwijs. Op verschillende plaatsen wordt er ook steun uitgesproken aan de gele hesjes.

In Bordeaux, Limoges en Pau kwamen duizenden studenten op straat om te protesteren. Verscheidene van hen zijn opgepakt.



In Aubervilliers, vlakbij Parijs, werd een auto in brand gestoken. Toen de brandweer ter plaatse kwam om het vuur te blussen, werden de brandweerlui bekogeld. De politie arresteerde zeven amokmakers.



In Parijs zelf was er een tiental pogingen om lycea te blokkeren, maar de meeste faalden. Nergens werd er een volledige blokkade opgeworpen, terwijl in een zestal lycea een filterblokkade werd ingesteld.

Meer over Parijs

Bordeaux

Limoges

Aubervilliers

Pau