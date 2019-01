Franse straaljager gecrasht in buurt van Zwitserse grens: twee piloten vermist HR

09 januari 2019

14u51

Bron: Belga, Vosges Matin, L'est Republicain 7 In Frankrijk is een gevechtsvliegtuig van het type Mirage 2000D gecrasht. Het verdween rond 11 uur vanmorgen van de radar boven de departementen Doubs of Jura, in de buurt van de Zwitserse grens. Er waren twee piloten aan boord, een man en een vrouw. Van hen is er nog geen nieuws.

Het vliegtuig van de Franse luchtmacht was bezig met een oefening en was niet gewapend. Het steeg op het vliegveld van Nancy-Ochey op en verdween van de radar boven bergachtig gebied in de buurt van Mignovillard, nabij de grens met Zwitserland.

Of de twee inzittenden het mechanisme van hun schietstoel konden activeren, is niet duidelijk. Wel zijn in een boom resten van het vliegtuig aangetroffen, net als een parachute en een kaart.

Verschillende getuigen bevestigden aan de krant Vosges Matin dat ze een explosie gehoord hebben. “Plotseling hoorde ik een plof en toen niets meer”, vertelt een inwoner van Mignovillard.

De zoektocht op het terrein wordt bemoeilijkt door de sneeuw. Er ligt in het gebied ongeveer 15 centimeter. De grote middelen zijn ingezet om de twee piloten terug te vinden. Er cirkelt een helikopter boven het gebied en er zijn eenheden gemobiliseerd.

