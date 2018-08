Franse sterrenchef Joël Robuchon (73) overleden TTR

06 augustus 2018

12u07

Bron: Belga 5 De Franse sterrenchef Joël Robuchon is vandaag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de krant Le Figaro op zijn website. De "beroemdste Franse chef" wordt beschreven als een visionair die de regels van de haute cuisine overhoop gooide.

Robuchon, een pionier van de "Nouvelle Cuisine", kreeg talrijke Michelinsterren achter zijn naam. Hij baatte restaurants uit in Parijs, Macao, Londen, Hongkong en Montreal. In Parijs was hij de mentor van de bekende Britse televisiechef Gordon Ramsay, en ook van andere grote namen zoals Eric Ripert en Michael Caines was hij een leermeester.

Robuchons carrière was er eentje van superlatieven, en hij was jarenlang de chef met de meeste Michelinsterren ter wereld. In 1990 werd hij door GaultMillau verkozen tot Chef van de Eeuw, en in 1976 kreeg hij de titel van "Meilleur Ouvrier de France". Hij schreef ook verschillende kookboeken, waaronder de Larousse Gastronomiqe.

Zijn stijl wordt gekenmerkt door een constante innovatie en zijn speelsheid in de keuken, die een verademing betekende voor de vaak kleingeestige Franse keuken, aldus persagentschap Associated Press. Hij was eveneens bekend voor zijn gerechten met aardappelpuree.

Robuchon verloor de strijd tegen kanker.