Franse staking treft ook toeristen in Parijs ADN

17 december 2019

14u56

Bron: Belga, ANP 0 Ontevreden Fransen zijn vandaag weer op grote schaal de straat op gegaan om te demonstreren tegen de pensioenplannen van de regering van president Emmanuel Macron. Ook in Parijs wordt gestaakt, er gaat ook een grote betoging door in de hoofdstad. Toeristen zullen het geweten hebben: talrijke bezienswaardigheden in Parijs gingen de voorbije twee weken steeds weer dicht. Ook vandaag is dat het geval.

Door de staking tegen de pensioenhervorming is de Eiffeltoren vandaag dicht. De esplanade blijft wel open, meldt de persdienst van de wereldberoemde toren op de officiële Twitter-account. In het Musée d’Orsay, dat onder meer impressionisten tentoonstelt, zijn talrijke zalen door de staking niet toegankelijk. Bovendien bleven ook het Musée Rodin en het Picassomuseum vandaag gesloten.

Verder zijn verschillende winkels gesloten en dichtgetimmerd met houten panelen uit vrees voor mogelijk vandalisme bij rellen. Voor de hotel- en restaurantuitbaters van Parijs heeft de Franse regering intussen steunmaatregelen aangekondigd. Zij worden in de periode voor Kerstmis bijzonder hard getroffen door de stakingen.

Het streekvervoer in Parijs en het treinverkeer in het hele land zijn sinds bijna twee weken verstoord. Slechts een kwart van de langeafstandstreinen reed. Verder waren vele scholen (deels) dicht en zou een storing in de elektriciteit in Lyon door de staking zijn veroorzaakt. Acht van de veertien metrolijnen in Parijs reden niet, de meeste forenzentreinen vielen uit.

Macron wil met de pensioenhervoring het stelsel stroomlijnen en hervormen en onder andere 42 afzonderlijke pensioenregelingen samenvoegen. Ook moeten er stimulansen komen om langer te werken. Gisteren stapte de topfunctionaris die leiding gaf aan omstreden pensioenhervormingen op. Jean-Paul Delevoye had verzuimd meerdere functies in de private sector op te geven die hij combineerde met zijn positie binnen de overheid.

