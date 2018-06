Franse spoorvakbond zet staking toch voort in juli KVE

15 juni 2018

11u18

Bron: Belga 1 Een Franse spoorvakbond heeft vandaag aangekondigd in juli voort te staken, langer dus dan aanvankelijk gepland en ondanks de hervorming van de Franse spoorwegen, die deze week definitief goedgekeurd werd in het parlement.



"We doen verder in juli", zegt vakbondsman Laurent Brun van CGT Cheminots op Franceinfo. "Hoe lang? Dat zien we nog wel. Hoe? Dat zien we nog wel. Er is geen sprake van om ons aan de kalender te houden, aangezien de regering de zaken doordrukt", aldus de verantwoordelijke van de grootste vakbondsorganisatie bij de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

Initieel was voorzien dat de staking bij de Franse spoorwegen, waartoe de vier vakbonden bij de SNCF in april hadden opgeroepen, tot 28 juni zou duren.

De Franse spoorwegmaatschappij wordt omgevormd tot een naamloze vennootschap, maar met publiek kapitaal. Het statuut van spoorwegarbeider, met tal van sociale voordelen, zal verdwijnen voor nieuwe aanwervingen. De Franse regering belooft om 35 van de in totaal 50 miljard euro schulden van de SNCF over te nemen.