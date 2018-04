Franse spoorstaking kostte al 100 miljoen euro TK

09 april 2018

09u49

Bron: Belga 1 De stakingen bij het Franse spoor hebben spoorwegmaatschappij SNCF al "ongeveer 100 miljoen euro" gekost. Dat heeft SNCF-topman Guillaume Pepy vandaag gezegd in een radiointerview.

De staking bij het spoor is gespreid over meerdere dagen: er zouden in totaal 36 dagen gestaakt worden. Elke stakingsdag kost de spoorwegmaatschappij volgens Pepy ongeveer 20 miljoen euro. De bonden willen de komende weken, afwisselend, twee en drie dagen per week, het werk neerleggen tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren. Die wil de SNCF hervormen, waarbij onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen in vraag wordt gesteld.