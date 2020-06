Franse ‘spookinbreker’ na negen jaar ontmaskerd door zijn oorafdruk Caspar Naber

22 juni 2020

12u28

Bron: AD.nl 0 Een inbreker over wiens identiteit de Franse politie negen jaar lang in het duister tastte, is eind vorige week tegen de lamp gelopen in de stad Le Mans in het noordwesten van Frankrijk. Zijn oorafdruk nekte Radoslav S. uiteindelijk. De Bulgaar begon zijn inbrekersloopbaan in 2011 in de regio Lyon en pleegde alleen daar al ruim 100 inbraken, melden Franse media.

Handelsmerk van S. waren geforceerde cilindersloten in voor- of achterdeuren van woningen en zijn oorafdruk op die deuren. Veel inbrekers leggen alvorens in te breken hun oor tegen de deur om te luisteren of er iemand thuis is.

Even uniek als vingerafdruk

Ondanks deze sporen, een oorafdruk is even uniek als een vingerafdruk, had de Franse politie geen idee wie er achter de inbraken zat. Het enige dat ze kon vaststellen was dat de inbreker alleen handelde, zich razendsnel verplaatste, bijna als een spook, en vooral opereerde op de as Dijon - Lyon - Montpellier. Daar pleegde hij bijna 150 inbraken.



Navraag bij Interpol leverde vorig jaar uiteindelijk de naam op van Radoslav S. maar dat hielp de Franse politie weinig verder. Hij bleek niet ingeschreven te staan in Frankrijk en evenmin in het buitenland.

Begin dit jaar doken de handelsmerken van de inbreker weer op bij inbraken in het departement Hérault (Montpellier). De politie hervatte de jacht op de ‘spookinbreker’ maar die bleef vruchteloos.

Match

Tot vorige week donderdag, toen agenten in Le Mans een man arresteerden die in het bezit was van inbraakgereedschap, een elektronische goudtester, enkele van diefstal afkomstige spullen en sieraden en een pistool. Vergelijking van zijn oorafdruk met die in de politiedatabank, leverde een match op.

Le cambrioleur fantôme trahi par son oreille

Aanvullend bewijs

Deze forensische opsporingstechniek werd volgens Franse media bijna twintig jaar geleden voor het eerst gebruikt in Nederland. De revolutionaire opsporingstechniek werd ontwikkeld door een kaakchirurg uit Dordrecht en zou al in 1986 hebben geleid tot een veroordeling in Nederland.

Ook in ons land liepen er intussen al inbrekers tegen de lamp door hun oorafdruk.



