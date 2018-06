Franse 'Spiderman' klimt zonder beveiliging 75 verdiepingen naar omhoog TTR

Bron: Belga 0 De Franse Spiderman Alain Robert is er niet in geslaagd een nieuw huzarenstukje aan zijn reeks beklimmingen toe te voegen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel werd hij woensdag opgepakt toen hij zonder zekeringen 75 van de 123 verdiepingen van de wolkenkrabber Lotte World Tower had bedwongen. Dat heeft het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap bericht. De 55-jarige Robert had al zo'n twee uur geklommen.

Volgens de politie had de Fransman geen toelating van de exploitant van de wolkenkrabber, en hinderde hij bovendien de werkzaamheden binnen het gebouw. Robert, die wereldwijd al meer dan 150 gebouwen beklom, wilde naar eigen zeggen hulde brengen aan de toenadering tussen Zuid- en Noord-Korea.

De Lotte World Tower werd in april 2017 in gebruik genomen en is met zijn 555 meter het vijfde hoogste gebouw ter wereld.