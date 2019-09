Franse 'Spiderman' aangehouden in Frankfurt na beklimming wolkenkrabber tvc

28 september 2019

12u59

Bron: ANP 1 De Franse 'Spiderman' Alain Robert heeft weer een wolkenkrabber beklommen. Deze keer de 42 verdiepingen tellende Skyper in Frankfurt. Robert is na de onaangekondigde beklimming van het 154 meter hoge pand, zonder veiligheidsmaatregelen en zonder toestemming van eigenaars of gemeente, door de politie aangehouden.

De 57-jarige waaghals beklimt al 25 jaar torenhoge bouwwerken, zoals bijvoorbeeld de Burj Khalifa in Dubai of de Eiffeltoren in Parijs. Afgelopen maand dook hij in Hongkong op en ontvouwde een spandoek met de boodschap 'Vrede' erop, nadat hij er een wolkenkrabber had beklommen.