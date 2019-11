Franse soldaat komt om door bermbom in Mali jv

02 november 2019

19u49

Bron: afp 0 Een Franse soldaat is vanochtend om het leven gekomen door een bermbom. Dat meldt het Elysée.

De aanslag vond plaats in Menaka, in de Sahel. De bom ontplofte toen het voertuig waarin het slachtoffer zat, passeerde.

In Mali zijn zo'n 15.000 blauwhelmen van de VN actief voor de missie Minusma. Daarbij zijn al bijna 200 doden gevallen sinds hun ontplooiing in Mali in 2013. Het gaat om meer dan de helft van de blauwhelmen die in de laatste vijf jaar wereldwijd zijn omgekomen tijdens missies.