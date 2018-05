Franse snelheidsduivel (36) sterft op fiets met 300 km/uur lva

06 mei 2018

03u43

Bron: Belga 0 De Fransman François Gissy, die met 333 kilometer per uur het snelheidsrecord op de raketfiets heeft, is zaterdag overleden tijdens een training op een vliegveld in de Elzas (noordoosten).

Het ongeval gebeurde om 8 uur op een militaire landingsbaan in Meyenheim, bij Munchhouse. De 36-jarige Gissy oefende er met een driewieler die met stoom vooruit werd gestuwd. Met een snelheid van 300 kilometer per uur raakte hij echter van de piste af. Hij overleefde het ongeval niet.

"Gissy was zaterdagochtend ter plaatse met zijn familieleden en een filmploeg, op een buiten dienst gestelde baan, zonder toestemming", zegt de procureur van Colmar, Christian de Rocquigny. "Vier seconden na zijn vertrek ging hij al 298 kilometer per uur. Drie seconden later week hij voor een nog onbekende reden - een gat in het wegdek of iets anders - van de baan af en kwam hij in de berm terecht toen hij nog 150 kilometer per uur ging."

Op 7 november 2014 zette Gissy op een circuit in het Zuid-Franse Le Castellet een snelheidsrecord neer met zijn raketfiets. In 4,8 seconden haalde hij een snelheid van 333 kilometer per uur.