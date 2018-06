Franse slagers eisen bescherming tegen "veganistisch terrorisme" Jolien Meremans

26 juni 2018

17u33

Bron: RT 0 Slagers uit heel Frankrijk vragen de regering om hen te beschermen tegen intimiderende en gewelddadige veganistische campagnevoerders. Zij hebben volgens de slagers hun theorie omgezet in een hevige en zelfs terroristische praktijk.

In een open brief op Facebook, deed de voorzitter van de federatie Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT) een openbare oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb om slagers tegen het toenemende gevaar van veganistisch "terrorisme" te beschermen.

"Desinformatie"

"De afgelopen maanden maakten de 18.000 ambachtelijke Franse slagers zich zorgen over de gevolgen van de toenemende veganistische trend op verschillende media", zei de voorzitter van CFBCT, Jean-François Guihard in de open brief.

Hij drong er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan het probleem van "desinformatie" aan te pakken, wat veganistische activisten ertoe aanzet hun vijandschap om te zetten in daadwerkelijk geweld.

Geen genade

Het geschil tussen vleeseters en veganisten blijft maar oplopen. Verschillende slagerijen werden de voorbije maanden besprenkeld met nepbloed en sommige viswinkels werden in de maand april helemaal vernield.

Er is een onderzoek gestart naar Facebookopmerkingen, die gemaakt werden door een veganistische activiste. Zij zei "geen medeleven" te hebben met een slager die tijdens een recente terroristische aanslag in het zuidwestelijke deel van het land om het leven kwam.

Voorzitter van de Confederatie stelde dat dergelijke bedreigingen niet onderschat mogen worden en zelfs kunnen worden toegeschreven aan "terrorisme" met als doel een deel van de beroemde culinaire Franse cultuur te doen verdwijnen.

Levensstijl opleggen

Guihard zei dat veganisten zo graag anderen willen bekeren dat ze "hun levensstijl opleggen aan de grote meerderheid van de mensen".

De Confederatie van de Slagers pleitte voor de “steun van de hele regering zodat het fysieke, verbale en morele geweld zo snel mogelijk stopt”.