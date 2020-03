Franse skigebieden blijven tot eind van seizoen dicht wegens coronavirus NLA

15 maart 2020

14u17

Bron: Belga 3 De Franse skigebieden moeten tegen vanavond volledig dicht zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Dat besliste Frans premier Edouard Philippe. De skigebieden zullen dit seizoen niet meer opnieuw openen, zo meldt ook Domaines Skiables de France, de vakbond van skiliftoperatoren.

De sluiting van de skigebieden is een van de maatregelen die afgelopen nacht van kracht gingen. Onder meer cafés, restaurants, bioscopen en nachtclubs blijven gesloten.

De skigebieden werden verzocht om dat voorbeeld te volgen. Sommige gebieden zijn al toe en andere zullen vandaag in de loop van de dag volgen. Ze hebben daarvoor de toestemming van de autoriteiten. De bedoeling is om het vertrek van de vakantiegangers zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De skigebieden blijven bovendien dicht tot het eind van het seizoen, zo meldt Domaines Skiables de France. "Het skiseizoen eindigt vandaag", luidt de verklaring. "We moeten de ernst van de situatie onder ogen zien.”

Club Med, de Franse uitbater van vakantiedorpen, besliste al om zijn locaties in de Franse Alpen te sluiten tot het einde van het seizoen.

Gisteren zijn in Frankrijk 830 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. In totaal gaat het om 4.500 besmettingen. In het land kwamen al 91 mensen om.

