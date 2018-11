Franse senaatsmedewerker verdacht van spionage voor Noord-Korea kv

27 november 2018

00u54

Bron: Belga 0 Een hoge ambtenaar van de Senaat in Frankrijk wordt verdacht van spionage voor Noord-Korea. De man werd afgelopen weekend opgepakt door de Franse inlichtingendiensten en ondervraagd. Maandag besliste het parket van Parijs om hem aan te houden.

De man, Benoît Quennedey, wordt verdacht "van het vergaren en leveren van informatie aan een buitenlandse mogendheid, die mogelijk de belangen van Frankrijk kan schaden", zo bevestigt een gerechtelijke bron aan het Franse persagentschap AFP.

Quennedey is volgens de website van de Senaat één van de bestuurders bij de Directie Architectuur en Patrimonium van de tweede kamer. Hij is er verantwoordelijk voor administratie en financiën. Op zijn kantoor vond een huiszoeking plaats.



Quennedey heeft zijn interesse voor Noord-Korea nooit verborgen gehouden. Hij schreef verschillende werken over het regime en bezocht al meermaals het Koreaanse schiereiland. De man is ook voorzitter van een Frans-Koreaanse vereniging en werd afgelopen zomer nog opgevoerd als Noord-Korea-"expert" op de Franse televisie.

De voorzitter van de Franse Senaat wilde maandagavond geen commentaar kwijt over zijn aanhouding.