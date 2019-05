Franse Senaat keurt wet rond reconstructie Notre-Dame goed IB

28 mei 2019

Bron: Belga 0 De Senaat in Frankrijk heeft gisterenavond laat een wet goedgekeurd voor de heropbouw van de Notre-Dame. Vorige maand verwoestte een brand het dak en de torenspits van de kathedraal.

De wet werd goedgekeurd na een lang debat en pleit voor een snelle reconstructie van de kathedraal, meldt AFP. Er zijn ook controversiële vrijstellingen voor milieu en erfgoed in opgenomen.

De Franse president Emmanuel Macron heeft een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de heropbouw van de torenspits. Die wedstrijd zal bepalen of de torenspits op dezelfde manier moet herrijzen.

Reconstructie

Maar uit een opiniepeiling in Frankrijk is gebleken dat een meerderheid van de respondenten de Notre-Dame wil herbouwd zien zoals ze er voor de brand uitzag.

Macron wil dat de reconstructie over vijf jaar afgerond is, maar volgens verschillende experten is dat te ambitieus.