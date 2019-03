Franse Senaat bezorgt dossiers van onder meer Benalla aan gerecht na valse getuigenissen TVC

21 maart 2019

13u39

Bron: Belga 0 De Franse Senaat heeft het gerecht de dossiers van Macron-vertrouwelingen Alexandre Benalla, Vincent Crase en Patrick Strzoda bezorgd. Ze worden ervan verdacht voor de Senaat een valse getuigenis afgelegd te hebben over de zaak-Benalla. Ook de verklaringen die andere medewerkers van de Franse president Emmanuel Macron afgelegd hebben voor de Senaat, zijn doorgestuurd naar het parket. Het zou gaan om Alexis Kohler en Lionel Lavergne. Dat melden leden van het bureau van de Senaat.

Benalla werkte tot midden vorig jaar voor Macron, maar werd ontslagen nadat hij in opspraak kwam voor een gewelddadig optreden in de marge van een 1 meibetoging in Parijs.

Het parket onderzoekt het optreden van Benalla al, maar nu wordt het parket ook gevat voor wat enkele hoofdrolspelers in de zaak gezegd hebben tijdens getuigenissen, onder eed, voor de Senaat. Ze zouden "een belangrijk deel van de waarheid ingehouden hebben" tijdens hun getuigenissen. "Het is aan het parket om te bekijken welk gevolg hieraan gegeven wordt", aldus een lid van het bureau.

Er werd verwacht dat de Senaat de dossiers van Benalle en Crase aan het parket zou bezorgen, maar dat ook de drie anderen vervolging riskeren was minder zeker. Kohler is secretaris-generaal op het Elysée, Strzoda is kabinetschef en Lavergne leidt de veiligheidscel. Als het parket beslist hen te vervolgen, riskeren ze tot vijf jaar cel en boetes tot 75.000 euro.

Deze beslissing van de Senaat vormt een nieuw hoofdstuk in het conflict tussen het Elysée en de Senaat, gedomineerd door de oppositie.

Het Elysée wilde deze middag nog niet reageren.