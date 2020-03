Franse scholen gaan dicht, Duitsland raadt alle evenementen af

Daimy Van den Eede

13 maart 2020

08u58

0

Niet enkel in ons land, maar in heel Europa neemt men drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De Franse president Emmanuel Macron sluit alle crèches, scholen en universiteiten omdat “kinderen nog altijd diegenen zijn die het virus het snelst verspreiden”.