Franse regio's vragen noodmaatregelen en erkenning voor protest Gele Hesjes HR

27 november 2018

11u53

Bron: Belga 1 "De woede van onze medeburgers" of een “sociale en territoriale breuklijn". Met die woorden vragen de voorzitters van twaalf van de dertien regio's in Frankijk naar aanleiding van het protest van de 'gele hesjes' noodmaatregelen aan de Franse regering. De twaalf voorzitters, zowel van links als rechts, vragen erkenning voor het protest.

"Het zou een zeer grote fout zijn om van hun opstand een karikatuur te maken van een extremistische beweging gemanipuleerd door extreemrechts of extreemlinks", zeggen de twaalf regiovoorzitters in een vrije tribune in het dagblad L'Opinion.

Ze roepen, nu president Emmanuel Macron later een toespraak zal houden, de regering op om “van discours te veranderen, het lijden van onze landgenoten te erkennen en het niet te ontkennen". De regering moet "noodmaatregelen nemen, op de eerste plaats een moratorium op de verhoging van de taksen op 1 januari".

"Het zou een zeer grote fout zijn om van hun opstand een karikatuur te maken”

De tekst is ondertekend door vijf voorzitters van rechtse signatuur, een uit het politieke centrum, en vijf van links, alsook de voorzitter van de regio Corsica. Enkel Xavier Bertrand (voormalige lid van de rechtse Les Républicains) van Hauts-de-France heeft de tekst niet ondertekend.

Bekijk ook: