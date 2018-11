Franse regio's vragen noodmaatregelen en erkenning voor protest ‘gele hesjes’, Macron belooft sociale correcties HR AW

27 november 2018

11u53

Bron: Belga 1 "De woede van onze medeburgers" of een “sociale en territoriale breuklijn". Met die woorden vragen de voorzitters van twaalf van de dertien regio's in Frankrijk erkenning voor het protest van de ‘gele hesjes’. Vervolgens gaf president Macron -tijdens uitleg over zijn energiebeleid- aan dat er in de toekomst sociale correcties mogelijk zijn die de hoge brandstofprijzen compenseren.

"Het zou een zeer grote fout zijn om van hun opstand een karikatuur te maken van een extremistische beweging gemanipuleerd door extreemrechts of extreemlinks", zeggen de twaalf regiovoorzitters in een vrije tribune in het dagblad L'Opinion.



Ze riepen de regering op om “van discours te veranderen, het lijden van onze landgenoten te erkennen en het niet te ontkennen". De regering moet "noodmaatregelen nemen, op de eerste plaats een moratorium op de verhoging van de taksen op 1 januari".

De tekst is ondertekend door vijf voorzitters van rechtse signatuur, een uit het politieke centrum, en vijf van links, alsook de voorzitter van de regio Corsica. Enkel Xavier Bertrand (voormalige lid van de rechtse Les Républicains) van Hauts-de-France heeft de tekst niet ondertekend.

Brandstoftaksen aanpassen aan prijsschommelingen

Macron vertelde later tijdens een toespraak dat hij de brandstoftaksen wil laten aanpassen aan de prijsschommelingen. Op die manier wil hij tegemoetkomen aan mensen die meer moet de auto moeten rijden. “We moeten werken aan een methode om van die blinde belasting een intelligentere taks te maken.” Het is de bedoeling om vier keer per jaar samen te komen om te bekijken of sociale correcties nodig zijn.



De Franse president verduidelijkte begrip te hebben voor de ‘gele hesjes’. Hun protestbeweging gaf aanleiding tot “grote manifestaties en onaanvaardbaar geweld”, verklaarde de president. “Maar ik ga de vandalen niet op dezelfde hoop gooien als de burgers die een signaal willen sturen.”

Gerechtvaardigd protest

De actievoerders klagen terecht “sociale en territoriale ongelijkheden” aan, erkende Macron. De verhoging van de brandstofprijzen treft namelijk in de eerste plaats de mensen op het platteland wonen. “Zij die zeggen dat het eigenlijk altijd dezelfde mensen zijn die inspanningen moeten leveren, hebben gelijk”, zegt hij. “Jarenlang hebben we gezegd: als je niet de middelen hebt om in de grote steden te wonen, dan is dat niet erg, installeer je in de rand.” “Verschillende van onze burgers zijn vandaag de eerste slachtoffers” van dat beleid, erkende Macron.

Afstappen van fossiele energie

Tegelijkertijd verdedigt hij ook zijn beleid. “We moeten afstappen van fossiele energie”, klinkt het. “Je kan niet op maandag voor het milieu en op dinsdag tegen de verhoging van de brandstofprijzen zijn.” Maar de energietransitie die hij wil doorvoeren mag er “niet tegen elke prijs” komen. “Ik weiger een Frankrijk met twee snelheden te installeren.”

“We moeten dus luisteren naar de protesten die een sociaal alarmsignaal laten horen. Maar we mogen dat niet doen door onze verantwoordelijkheden van vandaag en morgen te ontlopen, want er is ook op milieuvlak een alarmsignaal.”

