Franse regering wil “dialoog hervatten”, staking bij openbaar vervoer gaat onverminderd voort HLA

12 december 2019

22u12

Bron: Belga 0 De Franse premier Édouard Philippe wil “zo snel mogelijk de dialoog hervatten” met de sociale partners. Dat zij hij vandaag, een dag na de voorstelling van zijn pensioenplannen. Die leidden nog tot groot ongenoegen bij Laurent Berger, de leider van de CFDT, de grootste vakbond van het land.

Premier Philippe zou deze namiddag de sociale partners bij zich roepen “om met hen te bekijken hoe we zo snel mogelijk de dialoog kunnen hervatten”. “Ik merkte deze voormiddag de vraag van sommige sociale partners, en vooral van Laurent Berger, om een vergadering te organiseren in Matignon (de ambtswoning van de premier, nvdr). Ik heb het gisteren gezegd: mijn deur staat open en ik reik de hand,” zei hij op Twitter.

“Cruciale punten”

De voorstellen die Philippe gisteren deed, werden zwaar bekritiseerd door de verschillende vakbonden. Ook de CFDT, die niet actief had opgeroepen om deel te nemen aan de stakingen van de voorbije dagen, zei zich niet te kunnen vinden in de de facto verhoging van de pensioenleeftijd naar 64, zoals Philippe had aangekondigd.

De CFDT maakte daarop samen met twee andere bonden, de CFTC en de Unsa, een lijst van “cruciale” punten over aan de regering. Ze riepen ook alle drie op om zich aan te sluiten bij de geplande acties van 17 december, die het initiatief waren van vakbonden CGT, FO, FSU en Solidaires, en van jongerenorganisaties. Maar na aandringen van de regering aanvaardde de CFDT vandaag wel de onderhandelingen te hervatten. “Ik ben bereid om te praten, we gaan zeker en vast praten”, zei Berger. “Maar constructief willen zijn, betekent niet dat je over je heen laat lopen.”

Politiebonden willen protest staken, openbaar vervoer staakt voort

Toch lijkt er donderdag een eerste bres geslagen in de protestbeweging. De politiebonden riepen op om het protest te staken. Ze verwelkomden de “vooruitgang” voor het behoud van hun speciale regime.

Het protest in Frankrijk ging donderdag zijn tweede week in. Tienduizenden betogers kwamen op straat over heel Frankrijk. Het openbaar vervoer bleef sterk verstoord en vrijdag wordt weinig verbetering verwacht. "Er zal geen bestand zijn voor Kerstmis, behalve als de regering opnieuw redelijk wordt", zei de secretaris-generaal van spoorbond CGT-Cheminots, Laurent Brun.