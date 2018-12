Franse regering verwacht "zeer zwaar geweld” tijdens nieuwe ‘gele hesjes’-actie zaterdag: 65.000 politieagenten gemobiliseerd IVI AW

06 december 2018

06u16

Bron: Belga 21 Het bureau van de Franse president Emmanuel Macron verwacht "zeer zwaar geweld" zaterdag in Parijs, waar de beweging van de 'gilets jaunes' weer wil actievoeren, ondanks toegevingen van de regering. Macron roept op tot kalmte.

De zenuwachtigheid bij de Franse autoriteiten is voelbaar met een nieuwe dag van geweld in de Franse hoofdstad in het verschiet. "We hebben reden om te vrezen voor zeer zwaar geweld", zegt het bureau van Macron, nu er steeds meer oproepen komen om weer actie te voeren in heel Frankrijk. Macron deed gisteren aan verschillende politieke en vakbondsverantwoordelijken een "oproep tot kalmte".



Met het oog op de mogelijke rellen mobiliseert de regering 65.000 politieagenten en andere leden van de ordediensten. Die zullen over het hele land worden ingezet, zo verklaarde premier Édouard Philippe in de senaat. Philippe had het voorts over “uitzonderlijke middelen” die zullen worden ingezet. Wat men daaronder verstaat, is niet duidelijk.

Toegevingen

Begin deze week besliste de Franse regering nog om toegevingen te doen. Zo worden de prijsverhogingen van brandstof, gas en elektriciteit - die begin volgend jaar zouden ingaan - tot 2020 uitgesteld. Daarnaast zullen ook de plannen voor strengere veiligheidscontroles op de autokeuring in Frankrijk opgeschort worden. De regering hoopte zo om de kalmte te laten terugkeren.

Zwaar protest

Parijs verkeert nog in shock na de rellen van vorige zaterdag. Beelden daarvan, die de wereld rondgingen, gaven economie en toerisme een stevige klap. Er zijn toen 110 gewonden gevallen en meer dan 400 mensen opgepakt. Onder de betogers hadden zich “honderden vandalen” gemengd die waren afgezakt om “te vechten met de ordetroepen”, volgens de Franse regering.

Sinds het begin van de manifestaties tegen het sociale en fiscale beleid van de regering zijn al vier personen om het leven gekomen. Ook studenten en landbouwers hebben zich inmiddels aangesloten bij het protest.

Musea en winkels gesloten

Intussen hebben een tiental Parijse musea ook al laten weten dat ze zaterdag hun deuren dicht houden en ook de Opera annuleerde de op het programma staande voorstellingen. Winkeliers en andere handelaars in de buurt van de Champs-Élysées krijgen van de politie de raad om hun winkels te sluiten en tegen mogelijke vandalenstreken te beschermen door onder andere straatmeubilair, reclameborden en terrassen te verwijderen en vensters met panelen af te schermen.