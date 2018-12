Franse regering stelt kalender op om overuren van "uitgeputte" ordepolitie uit te betalen

KVE

19 december 2018

12u27

Bron: Belga

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat er een kalender komt voor de uitbetaling van 274 miljoen euro aan overuren van de politie. De hoop is om zo de onvrede bij de politie weg te nemen, die steeds misnoegder is over het vele werk door de protesten van de gele hesjes.