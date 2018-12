Franse regering stelt kalender op om overuren van "uitgeputte" ordepolitie uit te betalen, ook de post kent werknemers premie toe KVE AW

19 december 2018

12u27

Bron: Belga 0 Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat er een kalender komt voor de uitbetaling van 274 miljoen euro aan overuren van de politie. De hoop is om zo de onvrede bij de politie weg te nemen, die steeds misnoegder is over het vele werk door de protesten van de gele hesjes. Ook de Franse post kent uitzonderlijk een premie van maximaal 300 euro toe aan 200.000 werknemers. La Poste gaat daarmee in op een oproep van president Emmanuel Macron.

Macron had de werkgevers in Frankrijk opgeroepen om, op vrijwillige basis, een eindejaarspremie uit te betalen aan de werknemers. De (onbelaste) premie moet de koopkracht opkrikken. Frankrijk staat onder hoogspanning, nadat onvrede over onder meer het gebrek aan koopkracht had geleid tot wijdverspreid protest, aangevoerd door de ‘gele hesjes’. Afhankelijk van het inkomen zal de premie bij La Poste 200 à 300 euro bedragen.





Het postbedrijf schaart zich zo in een hele rij van grote Franse bedrijven die positief hebben geantwoord op de oproep van de president. Onder meer Orange, Total, de Franse spoorwegen, Michelin en Engie gingen La Poste al voor.

Uitbetaling van overuren

Ook politieagenten krijgen een centje extra. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez verklaarde dat de uitbetalingen aan overuren van de politie zullen gebeuren volgens een kalender, waarover nog overleg met de vakbonden wordt gepleegd. De gesprekken werden gisteravond opgeschort, maar worden vandaag voortgezet met de drie vakbonden Alliance, Unité-SGP-FO en Unsa-Police.

Unité-SGP-FO sloot zich aan bij de actie ‘Sluit de politiebureaus’ van Alliance. Die laatste vakbond riep "alle politiemensen in Frankrijk op om niet uit te rukken, tenzij voor een noodoproep". Vandaag houdt de grenspolitie ook een solidariteitsactie met de ordehandhavers op de luchthaven van Roissy, nabij Parijs. Ze houden uitgebreide controles, wat lange wachtrijen veroorzaakt.

Protest ‘gele hesjes’ zwakt af

Om de ontevreden politiemensen te bedaren, heeft de regering al een bonus van 300 euro voorgesteld aan politiemensen die gemobiliseerd worden tegen de gele hesjes. De maatregel zal 33 miljoen euro kosten.

Volgens Nuñez zijn sinds zaterdag in heel Frankrijk 170 plaatsen vrijgemaakt die geblokkeerd werden door de gele hesjes. "Gisteren waren er 4.000 mensen aanwezig op de blokkades, (...) een week geleden waren dat nog 10.000 mensen, dus de beweging neemt af", aldus Nuñez.

