Franse regering komt met pakket sociale maatregelen om 'gele hesjes' te sussen SVM

19 december 2018

17u10

Bron: Belga 0 De Franse regering heeft "in recordtempo" een wetsontwerp in mekaar gebokst met toegevingen van president Emmanuel Macron aan de protestbeweging van de 'gele hesjes’. Dat heeft regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux laten weten. Het Franse parlement buigt zich morgen al over het pakket maatregelen dat Macron flink op kosten zal jagen en een serieus gat in de begroting zal slaan.

Tussen 3,8 en 5 miljoen huishoudens met een laag inkomen gaan er met 100 euro per maand op vooruit. Gepensioneerden met een inkomen van minder dan 2.000 euro per maand krijgen een belastingvrijstelling, waardoor zo'n 3,8 miljoen huishoudens jaarlijks ongeveer 325 euro extra krijgen. Werkgevers kunnen tot eind maart hun personeel dat tot 3.600 euro per maand verdient op vrijwillige basis een belastingvrije bonus van 1.000 euro geven. Werknemers en werkgevers hoeven tot slot geen sociale lasten of belasting meer te betalen op overuren.

Eisenpakket breidt uit

De verkeersblokkades van de 'gele hesjes' hebben Frankrijk sinds medio november in hun greep. In eerste instantie was het protest gericht tegen de verhoging van de brandstofprijzen, een maatregel die intussen overigens geschrapt is. Daarna kwamen ook hogere lonen, het schrappen van belastingen en een aanpassing van de Franse grondwet (zodat burgers referenda kunnen opzetten over politieke kwesties; nvdr) in het eisenpakket.

Het protest draaide de voorbije weken vaak uit op geweld, met drie weken na elkaar ongeregeldheden in de hoofdstad Parijs. Sinds enkele dagen zijn de demonstranten minder talrijk geworden, een duidelijke reden hiervoor is er niet.

“Geen herhaling van verkiezingen”

Griveaux zei nog dat het antwoord van Macron op langere termijn aan de protestbeweging tegen medio maart klaar moet zijn. Tegen eind maart of medio april zouden daaromtrent "zeer concrete beslissingen” genomen moeten worden.

“Maar dat debat ten gronde betekent niet dat de presidentsverkiezingen van 2017 overgedaan zullen worden”, waarschuwde Macron zijn ministers. “En het is ook niet de bedoeling om ongedaan te maken wat regering en parlement de voorbije achttien maanden in gang hebben gezet.”