Franse rechtbank verbiedt politie drones te gebruiken in Parijs KVE

18 mei 2020

17u39

Bron: Belga 0 De hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk heeft de politie van Parijs bevolen geen drones meer te gebruiken om de drukte te monitoren. Het land beëindigt stilaan bijna twee maanden van strikte coronavirusmaatregelen.

Het gebruik van de drones, die de politie tijdens de lockdown trots voorstelde op de televisie, is in strijd met de Europese regels voor gegevensbescherming, oordeelde de Raad van State. De rechtbank merkte wel op dat de politie met de drones op een hoogte van 80 tot 100 meter vloog zonder in te zoomen, wat betekent dat in de praktijk geen individuen werden geïdentificeerd. Bovendien was hun interne opnamefaciliteit verwijderd.

De rechtbank accepteerde dat de drones een legitiem doel van openbare veiligheid dienden en dat het gebruik ervan geen "ernstige en kennelijk illegale" schending van de fundamentele vrijheden was. Maar ze zei ook dat er geen procedures zijn om te voorkomen dat de drones worden gebruikt op een manier die individuen kon identificeren. Bovendien worden de persoonlijke gegevens, doordat de beelden teruggestuurd worden naar een politiecommandocentrum, vastgelegd en moeten ze daarom voldoen aan de Europese regels.

Het gebruik ervan moet daarom worden toegestaan bij decreet of officieel besluit in overleg met de Franse Nationale Commissie voor Technologie en Vrijheid (CNIL), een stap die in dit geval niet is gezet. Tot dit gebeurd is, zijn de drones dus taboe.

Lees ook: Frankrijk sluit verschillende scholen na opleving aantal besmettingen