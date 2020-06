Franse rechtbank akkoord met uitlevering financier van Rwandese genocide JTO

03 juni 2020

18u34

Bron: Belga 0 De Rwandese genocideverdachte Félicien Kabuga, beschouwd als een belangrijke geldschieter, moet uitgeleverd worden aan een internationale rechtbank. Dat heeft een rechtbank in Parijs beslist.

Félicien Kabuga was 25 jaar op de vlucht voor justitie, maar werd midden mei opgepakt in de buurt van Parijs. Kabuga zal uitgeleverd worden aan het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), de rechtbank die het werk van het vroegere Rwanda-tribunaal voortzet. De Belg Serge Brammertz is er aanklager.

Kabuga wordt aangeklaagd wegens genocide en aansporing om genocide te plegen. Hij wordt beschuldigd van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 op goed honderd dagen tijd zeker 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s hebben afgeslacht. Hij ontkent de beschuldigingen. Laurent Bayon, een van de advocaten van Kabuga, kondigde nadien aan naar het Franse Hof van Cassatie te trekken. Dat heeft twee maanden tijd om een uitspraak te doen.

Het is nog onduidelijk waar het proces zal plaatsvinden. Brammertz brak kort na Kabuga's arrestatie een lans voor een proces in het Tanzaniaanse Arusha, waar ook het Rwanda-tribunaal zich bevond. Hij voegde er wel aan toe dat Kabuga in eerste instantie in Den Haag zal worden opgesloten, omdat de coronacrisis het moeilijk maakt om de tachtiger naar Tanzania over te vliegen.