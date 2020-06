Franse reactor valt uit vier dagen voor definitieve sluiting kerncentrale YV

26 juni 2020

15u35

Bron: Belga 0 Reactor 2 van de kerncentrale van de Franse stad Fessenheim is vrijdag automatisch uitgevallen. Dat gebeurde vier dagen voor de geplande definitieve uitschakeling van de centrale in de Elzas, zo meldt energiebedrijf EDF (Électricité de France).

“Er is een automatische uitschakeling van productie-eenheid nummer twee opgetreden. De fabrieksteams passen de vastgelegde procedures toe en stellen de diagnose van de oorzaken van deze automatische uitschakeling”, stelt EDF in een mededeling.

Vrijdagochtend ontwikkelden er zich onweersbuien boven de gemeente. Maar volgens de mededeling van de centrale was het te vroeg om een verband te leggen met het stilvallen van de reactor.

Niet-radioactieve damp

“De site bereidt zich voor om opnieuw te starten met zijn werking om aan de behoeften van het netwerk te voldoen”, zegt EDF nog, erbij vermeldend dat op 27 juni de reactor weer beschikbaar wordt. “Pluimen van niet-radioactieve damp kunnen zichtbaar zijn boven de centrale”, zegt EDF. “Wanneer een automatische uitschakeling zich voordoet, dan beginnen we meteen met een diagnose en daarna starten we zo snel mogelijk opnieuw op”, klinkt het. Frankrijks oudste centrale moet normaal volgende week volledig gesloten worden. Reactor 1 ging al op 22 februari dicht.

Antinucleaire activisten, die al lang pleiten voor de sluiting van deze politiek omstreden atoomfabriek, gaven onmiddellijk commentaar via sociale media op de sluiting. “Wie durft nog te doen alsof het veilig is? Is het bovendien redelijk om de centrale opnieuw op te starten?” vroeg André Hatz, de voorzitter van de Stop Fessenheim-vereniging, op Twitter.