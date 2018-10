Franse rappers krijgen 18 maanden cel met uitstel en boete van 50.000 euro voor vechtpartij in luchthaven ADN

09 oktober 2018

15u11

Bron: Belga 4 Goed twee maanden nadat ze slaags waren geraakt in een vertrekhal van de Parijse luchthaven Orly, zijn de Franse rappers Booba (41) en Kaaris (38) vandaag veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. Dat berichten Franse media. De twee moeten ook elk 50.000 euro boete betalen.

De twee artiesten en hun entourage kregen het begin augustus met elkaar aan de stok in een 'duty free'-zone.



Op videobeelden is te zien hoe andere passagiers zich zo snel mogelijk voor het opstootje uit de voeten maken. De vertrekhal moest echter tijdelijk dicht, en sommige vluchten liepen vertraging op. Volgens mediaberichten waren de rappers onderweg naar twee verschillende concerten in Barcelona.



De vechtersbazen waren niet aanwezig bij het uitspreken van het vonnis voor de rechtbank van Créteil, in de buurt van de Franse hoofdstad.

