Franse rappers gaan op de vuist in luchthaven: vertrekhal tijdelijk gesloten

01 augustus 2018

19u45

In de luchthaven van Orly nabij Parijs is vanmiddag een ernstig gevecht uitgebroken tussen de Franse rappers Booba en Kaaris en hun respectievelijke entourage. Resultaat: een tijdelijk gesloten vertrekhal, vertraagde vluchten en elf arrestaties.

De twee rappers waren allebei op weg naar Barcelona, waar ze apart zouden optreden. Hoe het gevecht precies losbarstte, is onduidelijk. Op video's op sociale media is te zien hoe verscheidene mannen slaags raken tussen de rekken van een duty free winkel en in de gangen van een vertrekhal van de luchthaven.

Volgens Franse politiebronnen werden elf mensen opgepakt. "Een klein aantal vluchten liep 15 tot 30 minuten vertraging op en de hal moest tijdelijk gesloten worden. Het inschepen moest tijdelijk verplaatst worden naar andere zones", zo lichtte de luchthavenautoriteiten toe.



De 41-jarige Booba is al jaren één van de grote sterren van de Franse rap. Hij lanceerde mee de carrière van Kaaris, maar beide rappers vielen naar verluidt in onmin omdat Booba in zijn conflict met aartsrivaal Rohff onvoldoende steun voelde van Kaaris.