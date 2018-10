Franse Raad van State vernietigt regeringsdecreet over sluiting kerncentrale Fessenheim jv

25 oktober 2018

16u59

Bron: afp 0 De hoogste Franse gerechtelijk instantie, de Raad van State, heeft het regeringsbesluit van 8 april 2017 om de kerncentrale van Fessenheim in de Elzas te sluiten, nietig verklaard. Volgens de Raad van State werd de regeringsbeslissing "niet op wettelijke wijze” genomen, want de exploitant, het energiebedrijf EDF, had nog niet de formele vraag gesteld om de centrale te sluiten, toen het regeringsdecreet over de sluiting werd uitgevaardigd.

Op 12 oktober van dit jaar had de rapporteur van de Raad al de nietigverklaring van het decreet gevraagd, omdat er "een procedurefout gemaakt was waar men niet omheen kon". Hij zei dat het hierbij niet eens ging over de grond van de zaak, of de centrale moet sluiten of niet. De regering had destijds niet de formele vraag van EDF afgewacht en publiceerde uit eigen beweging het decreet voor de sluiting.

Het decreet werd gepubliceerd in de tijd dat Ségolène Royal minister van Energie en Milieu was. Er was toen veel protest tegen de beslissing tot sluiting van de kerncentrale vanwege lokale groeperingen, van het gemeentebestuur van Fessenheim en van de vakbonden van de energiesector.

Nu het decreet nietig is verklaard, moet de regering een nieuw decreet uitvaardigen.

De kernenergiecentrale werd in 1977 in gebruik genomen en is de oudste van alle kerncentrales in Frankrijk. President Francçois Hollande had de sluiting destijds beloofd. Bedoeling was in 2016, maar er kwam telkens weer uitstel. Nu is er opnieuw verdaging, tot eind 2019 ten vroegste, omdat de ingebruikname van de nieuwe reactor van Flamanville in Normandië alweer is uitgesteld.