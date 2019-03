Franse priester over pedofilieschandalen: “Kinderen komen vaak tederheid te kort” mvdb

19 maart 2019

11u50

Bron: LCI - 7s7 0 Op Franse sociale media is er veel ergenis over uitspraken van priester Alain de la Morandais (84) gisteren op televisie. De in Frankrijk bekende geestelijke en auteur is inzake de pedofilieschandalen de mening toegedaan dat “kinderen spontaan de tederheid van een volwassene” opzoeken. De abt lijkt zo de verantwoordelijkheid van priesters verdacht of veroordeeld voor kindermisbruik te vergoeilijken.

De tachtiger was te gast bij nieuwszender LCI in nasleep van de veroordeling van de Franse kardinaal Philippe Barbarin (68). Deze werd vorige week door de rechter in Lyon veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel, omdat hij het seksuele misbruik van een minderjarige door een priester in zijn bisdom verzweeg.



Met welke oplossingen moet de kerk komen om eindelijk komaf te maken met de wereldwijde pedofilieschandalen, wil journaliste en presentatrice Audrey Crespo-Mara weten. De priester repliceert: “We hebben altijd de indruk dat een verkrachting een gewelddaad is. Dat geloof ik niet, toch niet in het begin. Naar mijn mening zoekt een kind spontaan de tederheid van een man of vrouw op. Het zijn vaak kinderen die tederheid te kort komen.”



Crespo-Mara herinnert de abt eraan dat de verantwoordelijkheid voor seksueel misbruik bij de volwassene ligt. De geestelijke verklaarde ook nog het volgende: “Ik stel vast dat als een kind naar een volwassene loopt, hij of zij deze steeds op de mond kust.” “Da’s misschien in de kerk zo, maar niet in het echte leven”, is het commentaar van het satirische tv-programma Quotidien.



De uitspraken van de la Morandais doen de kerk in Frankrijk, net als hier al verzwakt door ettelijke misbruikschandalen, allesbehalve goed.

Pédophilie dans l'Eglise : "Ce sont les enfants qui cherchent la tendresse d’un homme ou d’une femme"

🤮



On pense qu'il faut vraiment, mais VRAIMENT, ne plus inviter l'Abbé de La Morandais 😒 pic.twitter.com/k6sAMK3EjD Quotidien(@ Qofficiel) link

