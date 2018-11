Franse priester gearresteerd op verdenking van kindermisbruik TTR

22 november 2018

15u20

Bron: Belga 0 De Franse politie arresteerde gisterenavond een priester van ongeveer 60 jaar oud in zijn woning in Lautenbach, in het Franse departement Haut-Rhin. Hij werd aangehouden op verdenking van seksueel geweld tegen minderjarigen.

Een van de mogelijke slachtoffers, een dertiger, maakte afgelopen zomer een einde aan zijn leven. In zijn afscheidsbrief vermeldde hij dat een priester van de katholieke kerk hem als kind jarenlang misbruikte. De familie van het slachtoffer diende bijgevolg een klacht in tegen de zestiger.



Speurders arresteerden de priester gisterenavond en namen ook zijn computer in beslag voor verder onderzoek. Intussen identificeerde het onderzoeksteam ook twee andere mogelijke slachtoffers.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.