Franse priester Bernard Preynat afgezet na beschuldigingen van pedofilie kg ttr

04 juli 2019

13u25

Bron: Belga 1 Pastoor Bernard Preynat, beschuldigd van seksuele aanranding van jonge scouts uit de regio Lyon, is vandaag veroordeeld tot “terugbrenging in de lekenstand”, de zwaarste straf die het kerkelijke gerecht kan uitspreken. De feiten dateren van voor 1991.

“Ten aanzien van de feiten en de herhaling ervan, van het grote aantal slachtoffers, van het misbruik dat eerwaarde Bernard Preynat maakte van de autoriteit die zijn positie hem verleende binnen de scoutsgroep (...), heeft de rechtbank beslist de maximumstraf toe te passen die de het kerkelijke recht voorschrijft in zo’n geval, met name ontzetting uit de klerikale status”, deelde de kerkelijke rechtbank mee.

Hij heeft een maand de tijd om in beroep te gaan. Het beroep werkt opschortend. Nu de schuld “erkend wordt”, kan de rechtbank “zich volledig wijden aan het onderzoek van elk van de financiële schadevergoedingen die de slachtoffers vragen”, benadrukt de kerkelijke rechtbank. Preynat (74), die in 2016 door het seculiere gerecht in verdenking werd gesteld, wordt wellicht in de loop van de komende maanden berecht voor seksuele agressie van voor 1991.

Kardinaal Philippe Barbarin, de hoogste dignitaris van de Katholieke Kerk in Frankrijk, kreeg op 7 maart een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij pedofiel misbruik door priester Bernard Preynat niet aan het gerecht had gemeld, terwijl hij er in 2014 door een slachtoffer van op de hoogte was gebracht. De kardinaal tekende beroep aan tegen het vonnis.