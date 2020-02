Franse president neemt het op voor 16-jarige Mila, die wordt bedreigd na islamkritiek ADN LH

12 februari 2020

22u18

Bron: ANP, Le Figaro 7 De Franse president himself heeft zich gemengd in de hoogopgelopen discussie in zijn land rond de uitspraken van een 16-jarig meisje. Emmanuel Macron neemt het op voor tiener Mila, die na een tirade over de islam politiebescherming nodig heeft.

De rel rond de 16-jarige Mila, die in de omgeving van Lyon woont, houdt de gemoederen in Frankrijk flink bezig. Het begon allemaal met een livevideo van het tienermeisje op Instagram.

Tijdens die bewuste video van eind vorige maand maakt een aanbidder haar het hof. Maar al snel loopt het helemaal mis. Wanneer Mila zegt dat ze op meisjes valt, zegt de jongeman dat hij moslim is en maakt hij haar uit voor “vuile lesbienne”. In een tweede video zegt Mila voluit haar gedacht over de islam. “Ik haat religie”, zegt ze eerst. En dan komt het: “De Koran predikt enkel haat, de islam is stront, ik zeg wat ik denk. Ik ben niet racistisch. Je kan niet racistisch zijn tegenover een religie. Jullie God, ik steek een vinger in zijn kont. Bedankt, tot ziens!”

Het hele verhaal ontaardde in een grote maatschappelijke discussie en ook een politieke rel. De tiener zelf kreeg verkrachtings -en doodsbedreigingen en kon niet meer naar haar school. Ze krijgt momenteel politiebescherming.

"We zijn vergeten dat Mila een adolescent is", reageert Macron vandaag in de krant Le Dauphiné Libéré. "We zijn haar bescherming verschuldigd op school en in haar dagelijks leven." Hij stelde ook dat de wet duidelijk is en dat mensen het recht hebben de spot te drijven met godsdiensten.