Franse president Macron opnieuw in Beiroet aangekomen KVE

31 augustus 2020

22u21

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron is maandagavond aangekomen in Beiroet voor een tweede bezoek aan de Libanese hoofdstad sinds de verwoestende dubbele explosie van 4 augustus.

Het presidentiële vliegtuig landde om 20.00 uur Belgische tijd op de luchthaven van Beiroet, zo stelde een verslaggever van het Franse persbureau AFP vast. Zijn Libanese collega Michel Aoen wachtte hem daar op.

Macron wil proberen de diepe politieke crisis in Libanon op te lossen en neemt deel aan de festiviteiten naar aanleiding van het feit dat 100 jaar geleden de staat Groot-Libanon werd uitgeroepen. De Franse president was op 6 augustus ook al in Beiroet.



Na zijn aankomst maandag zei Macron dat het helemaal niet aan hem toekomt de benoeming van Moestafa Abdi als premier goed te keuren of af te wijzen. Wel wil hij naar eigen zeggen zeker zijn dat de nieuwe regering essentiële hervormingen zal doorvoeren. Indien die hervormingen er zo snel mogelijk komen, kunnen de internationale gemeenschap "en natuurlijk Frankrijk" zich engageren om Libanon en het Libanese volk te steunen, aldus de bewoner van het Elysée.