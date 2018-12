Franse president Macron in nieuwjaarstoespraak: “Ons land wil een betere toekomst bouwen. Dat is de les van 2018"

01 januari 2019

Bron: Belga

De Franse president Emmanuel Macron, die een moeilijk jaareinde kende met het protest van de "gilets jaunes" of gele hesjes in Frankrijk, koos in zijn nieuwjaarstoespraak voor het offensief. "De (volks)woede heeft me één ding geleerd, of ze nu overdreven was of niet: we geven niet op. Ons land wil een betere toekomst bouwen. Dat is de les van 2018.”