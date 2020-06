Franse president Macron houdt opnieuw tv-toespraak IB

14 juni 2020

05u31

Bron: ANP 0 De Franse president Macron spreekt vandaag zijn bevolking weer toe naar aanleiding van de coronacrisis. Hij heeft het dan vooral over de versoepeling van het coronabeleid, maar gaat naar verwachting ook in op de politieke onrust, onder meer over politiegeweld. Dat melden Franse media.

Talrijke Franse politici en ondernemers vinden dat de regering te traag is met het beëindigen van de lockdown en dat de economie zo snel mogelijk weer helemaal op gang moet komen. De president staat onder druk om zijn gezicht te laten zien, te midden van de groeiende economische problemen en protesten.

Zijn laatste redevoering tot de natie in de coronacrisis was 13 april en hij was eigenlijk van plan pas na 28 juni weer een tv-toespraak te houden. Maar economische neergang en politieke onrust dwingen de president snel duidelijkheid te geven over het beleid. Zo heeft de regio Parijs erop aangedrongen dat alle versoepelingen die in de rest van het land al zijn doorgevoerd, ook in Parijs gaan gelden.

Macron verkeert in politiek zwaar weer. Vorige maand verloor zijn beweging LREM, waar hij in 2017 de verkiezingen mee won, de meerderheid in het parlement. Eind deze maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen.