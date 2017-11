Franse president Macron erkent de misdaden tijdens het kolonialisme ep

15u05

Bron: Belga 0 AFP De Franse president Emmanuel Macron net voor zijn speech aan de universiteit van Ouagadougou. In een toespraak voor de universiteit van Ouagadougou heeft de Franse president Emmanuel Macron vandaag gezegd dat "de misdaden van het Europees kolonialisme onweerlegbaar zijn". Hij brak een lans voor een "nieuwe relatie" met Afrika.

"Er zijn fouten en misdaden geweest, grote dingen en gelukkige zaken", zei de bewoner van het Elysée in Burkina Faso. "Maar de misdaden van de Europese kolonisering zijn onweerlegbaar".

"Het is niet gewoon een Frans-Afrikaanse dialoog die we samen moeten heropbouwen, maar wel degelijk een project tussen onze beide continenten, een nieuwe relatie herdacht op een goede schaal" tussen Afrika en Europa, zei Macron.

Via Twitter beloofde Macron dat de justitie van Burkina Faso volledige toegang zal krijgen tot de Franse archieven omtrent de moord op de dertig jaar geleden vermoorde president Thomas Sankara. Ook wel eens de "Afrikaanse Che Guevara" genoemd is die in 1987 bij een putsch onder mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen. Steeds opnieuw waren er speculaties dat de vroegere koloniale macht Frankrijk daarin een rol kan hebben gespeeld.