Franse president Macron: "Er is bewijs dat Syrisch regime achter chemische aanval zat" Trump: "Aanval op Syrië kan voor heel binnenkort zijn, of nog lang op zich laten wachten" TT

12 april 2018

12u39

Bron: Reuters 0 De Franse president Emmanuel Macron zegt dat er "bewijs" is dat het Syrische regime van Bashar al-Assad achter de aanval met chemische wapens van zaterdag zat. Tientallen burgers waaronder kinderen kwamen daarbij om het leven in Douma. Frankrijk zal "te gepasten tijde" antwoorden.

"We zullen binnenkort beslissingen moeten treffen", aldus Macron, "en we zullen dat doen wanneer we dat het nuttigst en meest effectief vinden". Wat die beslissingen inhouden, wilde Macron nog niet kwijt.

Trump: "Nooit gezegd wanneer aanval op Syrië zou plaatsvinden"

De Amerikaanse president Donald Trump zei dan weer op Twitter dat een mogelijke militaire aanval op Syrië "heel snel of helemaal niet zo snel" kan plaatsvinden en nam duidelijk gas terug. "Ik heb nooit gezegd wanneer een aanval op Syrië zou plaatsvinden."

Eerder deze week zei Trump nog dat er "heel binnenkort" zou ingegrepen worden, en gisteren bedreigde hij Rusland onverholen dat "mooie, nieuwe en slimme raketten" gebruikt zullen worden. Hij suggereerde daarbij dat de Russische luchtafweer in Syrië zijn projectielen niet kunnen tegenhouden. "Sta klaar Rusland (..), je zou geen partner moeten zijn van een met gas moordend beest dat zijn eigen volk vermoordt en het nog leuk vindt ook."

In de tweet van vandaag zegt Trump ook dat de Verenigde Staten onder zijn leiding een geweldige taak hebben gedaan door de regio te verlossen van terreurgroep IS. "Waar is ons 'Dank u Amerika'?" De luchtaanvallen tegen IS in Irak en Syrië begonnen in werkelijkheid al in de loop van 2014 onder Amerikaans president Barack Obama.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Britse regering met spoed bijeen

De Brits regering beraadt zich ondertussen tijdens een bijzondere vergadering over de te volgen strategie in de crisis over Syrië. Daarbij zal het ook gaan om een mogelijke participatie aan een dreigende militaire aanval. Premier Theresa May heeft de ongeplande vergadering op de agenda geplaatst, bevestigde een regeringswoordvoerder desgevraagd in Londen.

De verantwoordelijken voor de vermoede aanval met gifgas moeten volgens de regeringsleidster "rekenschap afleggen". Alle indicaties wijzen in de richting van het Syrisch regime, klinkt het. May stelt zich voorlopig echter wat voorzichtiger op dan de Amerikaanse president Donald Trump en het Franse staatshoofd Emmanuel Macron, die met aanvallen dreigen.

Britse onderzeeërs bevinden zich volgens overeenstemmende mediaberichten al in positie en binnen bereik om kruisraketten naar Syrië af te vuren. Het ministerie van Defensie weigerde alle commentaar.

Labour-voorzitter Jeremy Corbyn uit de oppositie eist inmiddels dat het parlement in Londen wordt betrokken bij beslissingen over Syrië. "Het parlement moet bij militaire operaties altijd inspraak hebben", zei hij.

Kremlin roept op tot terughoudendheid

Rusland roept in het conflict dan weer op tot terughoudendheid. Het is "uiterst belangrijk" elke stap te vermijden die bijkomende spanningen aanwakkert, zegt Kemlinwoordvoerder Dmitri Peskov in Moskou. Een verdere escalatie zou het hele vredesproces in Syrië in gevaar brengen, zei hij volgens het persbureau Interfax.

Peskov wees erop dat het communicatiekanaal ter voorkoming van militaire incidenten tussen Rusland en de VS functioneert. Het kanaal wordt door beide partijen gebruikt, klinkt het.

Assad: bedreigingen leiden tot verdere destabilisering van de regio

Ook de Syrische president Bashar al-Assad heeft het westen gewaarschuwd voor een aanval op zijn troepen. "Alle mogelijke operaties zullen enkel tot een verdere destabilisering van de regio bijdragen", zei Assad volgens het Syrisch presidentschap op Twitter. Die vormt een bedreiging van de internationale veiligheid en de wereldvrede.

Assad ontkent de beschuldigingen over de gifgasaanval en liet meedelen dat het om leugens van terroristen gaat.

In zijn standpunt beschouwt de Syrische president het gedrag van het westen als een reactie op het succes van zijn leger. Na elke zege wordt de toon in het westen luider om het verloop van de gebeurtenissen te veranderen.

De Syrische strijdkrachten hebben de afgelopen weken het rebellenbastion Oost-Ghouta na zware bombardementen stap na stap heroverd. Daarbij kwamen ook veel burgers om.