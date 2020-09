Franse president Macron beticht Libanese leiders van “collectief verraad” HLA

27 september 2020

21u03

Bron: ANP 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft de Libanese leiders beticht van "collectief verraad" door het mislukken van de vorming van een nieuwe regering na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet. In een bijzondere toespraak gewijd aan de situatie in Libanon haalde Macron hard uit naar de egoïstische politieke elite. Dat die nog steeds "liever kijkt naar het eigen belang dan naar het landsbelang", vindt hij beschamend.

"Ze hebben besloten de verplichting een regering te vormen verraden", aldus Macron, die herhaaldelijk heeft aangedrongen op politieke hervormingen. De aangewezen premier Mustapha Adib gaf zijn opdracht een ministersploeg samen te stellen zaterdag terug, met de mededeling dat het hem niet was gelukt eensgezindheid te creëren. Volgens Macron gaven de voormannen van de sjiieten, soennieten en christenen, die de macht al 30 jaar delen, niet thuis.

"Ze gokken allemaal op het worstcasescenario, puur en alleen om zichzelf te redden, het belang van hun familie of clan", fulmineerde de Franse president. Hij richtte zich rechtstreeks tot de leden van de sjiitische, door Iran gesteunde beweging Hezbollah, die niet moeten denken dat ze machtiger zijn dan in werkelijkheid. "Ze moeten alle Libanezen respecteren. Momenteel laten ze duidelijk het tegendeel zien".



Macron stelde dat het routeschema voor politieke en economische hervormingen nog op tafel ligt, maar dat de tijd begint te dringen. "Het is nu aan de Libanese functionarissen deze laatste kans te pakken".



