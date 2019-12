Franse president Macron: “33 terroristen geneutraliseerd in Mali” jv

21 december 2019

20u49

Bron: AFP 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft in Ivoorkust bekendgemaakt dat vandaag in Mali 33 "terroristen geneutraliseerd" zijn bij een operatie van Franse troepen. Een bron dicht bij het presidentschap zei dat de "terroristen" gedood werden.

Bij de operatie van de Franse troepenmacht Barkhane in de regio Mopti werden twee Malinese gendarmes bevrijd die door jihadisten gegijzeld werden, preciseerde Macron in Abidjan op de tweede dag van zijn bezoek aan Ivoorkust. Na de bekendmaking door de president gaf het Franse ministerie van Defensie preciseringen over de aanval op zijn website.

Het leger "neutraliseerde" eerder in december al 25 jihadisten bij twee afzonderlijke operaties in de Sahel. De operaties komen bijna een maand na de dood van dertien Franse soldaten bij een botsing tussen twee helikopters in Mali.

In het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso voert de anti-jihadistische troepenmacht Barkhane regelmatig operaties tegen gewapende groepen, waaronder de groep EIGS (Etat islamique Grand Sahara).