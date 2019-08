Franse president haalt hard uit nadat Bolsonaro zich vrolijk heeft gemaakt over uiterlijk Brigitte Macron: “Extreem respectloos en treurig” KVE

26 augustus 2019

16u16

Bron: Le Figaro, ANP, AFP, Sky News, Belga 6 Het zit er bovenarms op tussen Emmanuel Macron en zijn Braziliaanse ambtsgenoot Jair Bolsonaro. Beide presidenten botsten de afgelopen dagen al meermaals vanwege de vele bosbranden in het Amazonegebied. Maar nu heeft Bolsonaro er dus nog een schep bovenop gedaan door Brigitte Macron te beschimpen.

De ruzie tussen beide staatsleiders loopt steeds verder op. Nadat Jair Bolsonaro al meerdere persoonlijke aanvallen had gelanceerd op Emmanuel Macron, richtte hij nu zijn pijlen op diens echtgenote.

De Braziliaanse president onderschreef dit weekeinde een Facebookpost waarin het uiterlijk van Brigitte (66) op ongunstige wijze werd vergeleken met dat van Bolsonaro’s jongere echtgenote Michele (37). “Nu begrijpt u waarom Macron Bolsonaro vervolgt”, stond onder het bericht. Bolsonaro kon het niet laten erop te reageren. “Verneder de man niet, haha”, zo luidde het bericht afkomstig van zijn account.

Tegenover persbureau AFP wilde een woordvoerder van de Braziliaanse regering niet reageren op de vraag of Bolsonaro zelf de reactie had geplaatst. Maar het kwaad was geschied.

Schaamte

De Franse president reageerde vervolgens op de onvriendelijke uitlatingen van Bolsonaro tijdens de G7-top in Biarritz - waar de Braziliaanse president trouwens niet aanwezig is. Volgens het Franse staatshoofd waren de opmerkingen over Brigitte “uiterst respectloos en treurig”. “Wat kan ik zeggen? Het is triest voor Brazilië en de Brazilianen”, zei hij. “De Braziliaanse vrouwen schamen zich beslist om dit van hun president te moeten lezen.” Brazilië verdient volgens Macron een president die “wél berekend is op zijn taak”.

Kolonie

De Braziliaanse leider van zijn kant is boos dat Macron de bosbranden in het Amazonegebied aansneed op de G7-top. Hij wrijft de Fransman inmenging in binnenlandse aangelegenheden aan. “Wij kunnen niet aanvaarden dat een president, Macron, ongepaste en gratuite aanvallen tegen het Amazonegebied lanceert, en zijn bedoelingen verstopt achter het idee van een ‘alliantie’ van G7-landen voor de redding van het Amazonegebied, alsof het een kolonie of een niemandsland is”, zo tweette Bolsonaro.

Macron betichtte zijn Braziliaanse ambtsgenoot van leugens over diens beleid om klimaatveranderingen tegen te gaan. Bolsonaro is een bekend klimaatscepticus. De Franse president dreigde ermee zich te verzetten tegen een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Brazilië en drie andere Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur).

“Opportunistische idioot”

Zondag had een minister uit de Braziliaanse regering Macron al “een opportunistische idioot” genoemd die zich enkel tegen het akkoord met Mercosur keert om de Franse landbouwlobby ter wille te zijn.

Het illustreert de toenemende spanningen tussen beide landen. Die kwamen enkele weken geleden ook al aan de oppervlakte toen Bolsonaro op het laatste moment een afspraak met minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian annuleerde omdat hij ... naar de kapper moest.

